Цена квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга приближается к 104 тысячам рублей

В Екатеринбурге средняя цена на квартиры на вторичке за месяц выросла еще на 0,7% и достигла 103 783 рублей за метр. Больше всего подорожало жилье в относительно отдаленных районах: на Сортировке, Синих Камнях, Вторчермете и Компрессорном.

По данным аналитического центра Уральской палаты недвижимости, 1 января средняя цена метра на вторичное жилье составляла 103 278 рублей, к середине месяца поднялась до 103 819, а сейчас чуть снизилась.

По-прежнему наблюдается огромный разрыв между нижним и верхним ценовым сегментом по районам. Например, в центре самое дешевое жилье стоит 85,8 тысячи рублей за квадратный метр, а самое дорогое – 229,2 тысячи (+2% за месяц). В третьем поясе, где квартиры подорожали больше всего за месяц, нижний порог – 61,4 тысячи рублей за метр (+2,5% за месяц), верхний порог – 112 тысяч рублей (+3%).

Срок экспозиции остается довольно большим: в среднем квартиры находятся в продаже по четыре месяца.

Напомним, на рынке новостроек покупательский бум был в декабре. Перед новым годом в Екатеринбурге зарегистрировали почти 2600 договоров долевого участия, что в полтора раза больше, чем в ноябре. На тот момент на первичном рынке было не продано рекордное количество квартир – 41,7 тысячи. Из них 57% – это студии и однокомнатные. Средняя цена метра на конец 2022 года была около 125 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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