Екатеринбуржцы под конец года купили 2600 квартир в строящихся домах

В декабре в Екатеринбурге зарегистрировали почти 2600 договоров долевого участия на покупку квартир в строящемся жилье. Это в полтора раза больше, чем в ноябре. Многие опасались отмены льготной ипотеки, чего в итоге не произошло.

«По данным аналитической платформы bnMAP.pro в декабре 2022 года в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2,6 тысячи договоров долевого участия в строительстве, почти в 1,5 раза больше предыдущего месяца. Число подписанных договоров (которые уже прошли регистрацию) – более 2 тысяч, что позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в декабре 2022 на уровне 2,7 тысячи. Это близко к показателям декабря предыдущего года», – сообщает руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости, представитель bnMAP.pro в Екатеринбурге Михаил Хорьков.

Несмотря на такой результат декабря, за весь 2022 год в Екатеринбурге было заключено на 18% меньше договоров долевого участия, чем в 2021 году. На такой результат повлияло то, что весной и в сентябре продажи падали. Например, в мае было заключено всего около 600 ДДУ, в апреле – около 700. Ажиотаж конца года объясняется тем, что покупатели ожидали скорой отмены льготной ипотеки. Люди старались как можно быстрее продать свое жилье на вторичном рынке, чтобы успеть взять новостройку под выгодный процент. Но в итоге правительство России продлило программу до июня 2024 года, хотя условия изменились. Россияне могут получить до 6 млн рублей в кредит по льготной ставке до 8% на покупку квартиры в новостройке, участка под строительство или постройку своего дома. Для жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга и области максимальный размер льготного кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%. Добавим, что сейчас на рынке новостроек Екатеринбурга не продано рекордное количество квартир – 41,7 тысячи. Из них 57% – это студии и однокомнатные. Но в ближайшее время «индекс кранов» в городе будет снижаться, то есть строительный бум постепенно сходит на нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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