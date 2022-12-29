Правительство продлило льготную ипотеку до лета 2024 года

Правительство продлило действие программы «Льготная ипотека» до 1 июля 2024 года и расширило условия программы «Семейная ипотека». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе кабмина.

Россияне могут получить до 6 млн рублей в кредит по льготной ставке до 8% на покупку квартиры в новостройке, участка под строительство или постройку своего дома. Для жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга и области максимальный размер льготного кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%.

С 1 мая верхний лимит кредита повышен до 30 млн для столичных регионов и 15 млн рублей для остальных. Государство субсидирует 12 млн и 6 млн, остальную сумму могут выдать по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Михаил Мишустин также одобрил участие в программе «Семейная ипотека» для семей с двумя детьми в возрасте до 18 лет. Ранее один из детей должен был родиться после 1 января 2018 года. Россияне могут взять кредит до 6 млн рублей (12 млн – в столичных регионах) по ставке 6% годовых. Максимальные суммы кредита можно увеличить до 15 млн и 30 млн соответственно.

Банк России предлагал сделать льготную ипотеку более адресной и ввести условие одноразовости.

Москва, Наталья Рязанова

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