Профсоюзы: «Средняя зарплата по России на 15% выше средней по Свердловской области»

Свердловская область по-прежнему заметно отстает от страны в целом по уровню средней заработной платы. Чтобы достичь этого уровня, вероятно, понадобится около трех лет.

Об этом заявил, отвечая на вопрос «Нового Дня», председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. «На сегодня позиция и профсоюзов, и губернатора, и работодатели с этим согласны, что мы должны в обозримом будущем достигнуть уровня средней зарплаты по России. Если в 2008 году средняя зарплата в Свердловской области была на уровне общероссийской, то после 2008 по стране этот показатель вырос, и сейчас зарплата в РФ примерно на 15% выше среднеобластной. Мы говорили и с губернатором, и с работодателями. Поднимать ее надо, и социально ответственный бизнес это понимает. Если инфляция в 2022 году составила 11%, то мы знаем таких работодателей, которые на 14% проиндексировали зарплаты. Но это, к сожалению, не все. Однако задачи такие стоят, вероятно, через три-пять лет мы этого достигнем», – сказал Ветлужских.

Отметим, что, по данным Росстата, по итогам октября 2022 года средняя зарплата по стране составила 62 470 рублей, в Свердловской области – 55 620 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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