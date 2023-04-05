Куйвашев: «Спрос на токарей, слесарей-ремонтников, инженеров превышает предложение в десятки раз»

Сегодня на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей губернатор Евгений Куйвашев заявил о нехватке кадров в некоторых отраслях производства.

«У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям – токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков – спрос превышает предложение в десятки раз. Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям», – цитирует губернатора ДИП.

В целом Евгений Куйвашев оценил потребность в кадрах для промышленности в 15 тысяч человек.

При этом Куйвашев отметил, что уровень средней зарплаты в Свердловской области пока отстает от среднероссийского. Губернатор выразил надежду на то, что в текущем году уральский бизнес найдет возможность обеспечивать рост заработной платы работников предприятий темпами, как минимум, выше уровня инфляции.

Напомним, в январе 2023 года, отвечая на вопрос «Нового Дня», председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских сообщил: «На сегодня позиция и профсоюзов, и губернатора, и работодатели с этим согласны, что мы должны в обозримом будущем достигнуть уровня средней зарплаты по России. Если в 2008 году средняя зарплата в Свердловской области была на уровне общероссийской, то после 2008 по стране этот показатель вырос, и сейчас зарплата в РФ примерно на 15% выше среднеобластной. Мы говорили и с губернатором, и с работодателями. Поднимать ее надо, и социально ответственный бизнес это понимает».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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