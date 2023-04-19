У министров появятся замы, ответственные за набор молодежи на рабочие специальности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о грядущей реформе системы профессиональной подготовки в Свердловской области. Чтобы решить проблему нехватки рабочих кадров, к набору учащихся в техникумы и колледжи привлекут чиновников.

Как передает ДИП, об этом губернатор заявил 19 апреля на совещании с главами муниципалитетов.

«Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача – увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой», – сказал Евгений Куйвашев.

В ближайшее время министерства проведут консультации с мэрами и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров.

Напомним, на днях директор по персоналу Уральского алюминиевого завода, депутат заксо Анна Соломеина заявила, что молодежь не хочет идти на заводы, несмотря на хорошие условия. «К сожалению, молодежь не идет. Средний возраст наших сотрудников растет. Лет пять назад было 39 лет, сейчас уже – 43, 45, 47 лет», – рассказала Соломеина. Начальник отдела профессионального образования областного минобра Елена Макарова считает, что нужно работать с менталитетом молодых людей и их родителей, которые привыкли считать работу в промышленности недостаточно престижной, а к тому же – тяжелой и грязной.

Еще раньше Евгений Куйвашев заявил, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям – токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков – спрос превышает предложение в десятки раз. В целом Евгений Куйвашев оценил потребность в кадрах для промышленности в 15 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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