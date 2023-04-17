Высокие зарплаты и соцпакет пока не помогают: молодежь не горит желанием идти на заводы

Власти и работодатели Свердловской области стараются создать все условия для молодых людей, которые решат посвятить свою жизнь работе на производстве, но желающих все равно недостаточно, чтобы восполнить кадровый дефицит. Необходимо повышать престижность рабочих профессий, а для этого нужно время.

Об этом заявила на пресс-конференции директор по персоналу Уральского алюминиевого завода, депутат заксо Анна Соломеина. По ее словам, даже высокие зарплаты, около 79 тысяч рублей в месяц, плюс серьезный соцпакет – питание, медицинская страховка и так далее, – не делают работу в промышленности достаточно привлекательной для молодежи. «К сожалению, молодежь не идет. Средний возраст наших сотрудников растет. Лет пять назад было 39 лет, сейчас уже – 43, 45, 47 лет», – рассказала Соломеина.

Начальник отдела профессионального образования областного минобра Елена Макарова считает, что нужно работать с менталитетом молодых людей и их родителей, которые привыкли считать работу в промышленности недостаточно престижной, тяжелой и грязной. Тогда как на самом деле технологии изменились, и знакомство с современными предприятиями может изменить устаревшие стереотипы. Переломить ситуацию быстро не получится, но работать в этом направлении необходимо.

И все-таки дела в профессиональном образовании обстоят не так уже плохо, сообщила чиновница. Каждый год число студентов, поступающих в среднеспециальные учебные учреждения, растет примерно на полторы тысячи человек. Больше половины выпускников 9-х классов, 57%, в прошлом году приняли решение уйти из школы, чтобы сразу получить профессиональное образование. Всего в Свердловской области сейчас можно выучиться примерно на 1000 специальностей. «У ребят растет спрос не только на экономические специальности, как это было несколько лет назад, но и на технические. В том числе такие как технология машиностроения, обслуживание электротехнического оборудования. Все это вызывает интерес», – сказала Елена Макарова.

Ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин сообщил, что его выпускники пользуются у работодателей огромным спросом – каждому из них предлагают от 2 до 10 вакансий. У студентов особой популярностью пользуются такие направления, как IT, робототехника, нефтегазовая геология. Однако, подчеркнул Душин, его беспокоит, что процент школьников, которые выбирают для ЕГЭ физику и математику, невелик, а значит, и на технические специальности по-прежнему поступают не так много молодых людей, как хотелось бы.

Как уже сообщал «Новый День», недавно на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей губернатор Евгений Куйвашев заявил об острой нехватке кадров в некоторых отраслях производства. «У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям – токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков – спрос превышает предложение в десятки раз. Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям», – сказал он. В целом Евгений Куйвашев оценил потребность в кадрах для промышленности в 15 тысяч человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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