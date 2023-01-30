Екатеринбург отправил на Донбасс еще 20 тонн гуманитарной помощи

Фура с 20 тоннами гуманитарной помощи отправилась сегодня на Донбасс из Екатеринбурга, с территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского.

Волонтеры Центра помощи семьям мобилизованных «Мы рядом» собрали для уральских военнослужащих продукты длительного хранения, теплые вещи, обувь, лекарства, средства личной гигиены. Кроме этого, участники СВО получат бензопилы, тепловизоры, квадрокоптеры, спальные мешки, бытовую технику, печки и другие средства обогрева. В отправке груза принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Алексей Орлов отметил, что эта отправка стала результатом неравнодушия и соучастия социально ответственных предпринимателей, крупного бизнеса, общественно-политических движений и горожан. «Думаю, что это далеко не последняя фура, но мы очень надеемся, что победа уже близка, и мы ее приближаем своими действиями. В добрый путь и с Богом!» – сказал глава Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий гуманитарный груз был отправлен в зону СВО из Екатеринбурга 5 декабря. Тогда же первый заместитель губернатора Алексей Шмыков рассказал, что всего с начала спецоперации из региона было отправлено в зону СВО 1700 тонн гуманитарной помощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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