Екатеринбург отправил в зону СВО еще 15 тонн гуманитарных грузов (ФОТО)

Сегодня из Екатеринбурга в зону СВО отправился гуманитарный груз, собранный волонтерским центром «Мы рядом». Адресаты – бойцы-уральцы, принимающие участие в специальной военной операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», колонна выехала с территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Перед отправлением ее освятил настоятель храма, отец Георгий.

Проводить колонну пришли первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Мэр города обратился со словами благодарности ко всем, кто помогал в сборе очередного гуманитарного груза. Это и бизнес, от малого до крупного, и общественные организации, и волонтеры. «Сегодня мы отправляем еще 15 тонн гуманитарной помощи, которая так нужна нашим ребятам. Теплые вещи, медикаменты, продукты длительного хранения будут адресно доставлены ребятам, которые уехали на спецоперацию из Свердловской области и сегодня ведут борьбу с нацизмом, который, к сожалению, снова поднял голову. Екатеринбург снова подтвердил свою славу города добра и соучастия, и подтвердит еще не раз», – сказал Алексей Орлов.

Глава города также рассказал, что центр помощи мобилизованным «Мы рядом» был создан за считанные часы. Он занимается не только сбором гуманитарной помощи для военнослужащих, но и помогает их семьям – женщинам и детям, которые неожиданно остались без мужей и отцов. «Каждый день от них поступает не меньше ста звонков, и ни одно обращение не остается без ответа», – отметил глава Екатеринбурга.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков рассказал, что с начала спецоперации из региона было отправлено в зону СВО 1700 тонн гуманитарной помощи. «Откликнулось очень много неравнодушных граждан, откликнулся бизнес, общественные организации. А наши волонтеры – это движущая сила, на вас можно опереться, вы показали это еще во время пандемии коронавируса», – сказал замгубернатора.

Евгений Манаков, старший колонны, поделился, что уже ездил в ДНР, и в прошлый раз его команда привезла 25 тонн гуманитарной помощи в три больницы Донецка. «Нас встречают со слезами на глазах, ребята очень всем благодарны, они действительно нуждаются в медикаментах, теплых вещах, и мы решили продолжать, – сказал он. – Хочу сказать, что в сборе помощи нам очень помогает администрация Екатеринбурга».

Перед самым отъездом Алексей Орлов передал Евгению Манакову флаг волонтерского центра «Мы рядом». Он будет установлен на головной машине колонны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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