На Урале вернут в оборот еще 7,5 тысячи га заброшенных земель

В 2023 году в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 7,5 тысячи га ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения. На эти цели из областного бюджета с привлечением федеральных средств направят более 13,5 миллиона рублей, сообщает ДИП.

Федеральное софинансирование регион начал получать с 2022 года, когда была запущена госпрограмма по развитию мелиоративного комплекса. Всего за 9 лет в области задействовали более 94 тысяч гектаров ранее не используемых сельхозугодий.

«Оформленные в соответствии с действующим законодательством сельскохозяйственные земли позволяют активнее привлекать инвесторов в аграрную отрасль, увеличить производство местной сельхозпродукции и сохранить плодородную землю как природный ресурс», – отметил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

Напомним, Сергей Шарапов был назначен и. о. министра неделю назад, сменив на этом посту Артема Бахтерева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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