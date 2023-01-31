У жителя Сысерти конфисковали автомобиль из-за проблем с алкоголем

В Сысерти 60-летний мужчина лишился автомобиля из-за того, что второй раз сел пьяным за руль.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в октябре прошлого года мужчина на своей «Тойоте Королла» поехал в магазин в поселке Большой Исток. Его остановили гаишники, оказалось, что водитель пьян – концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,895 мг/л. При этом в августе 2021 года его уже лишали прав на полтора года за пьяное вождение.

«Государственным обвинителем было доказано, что дальнейшее нахождение автомобиля у осуждённого создаёт риск повторных преступлений по управлению транспортным средством в нетрезвом виде, в связи с чем необходимо наложить арест на автомобиль марки «Тойота Королла» и в дальнейшем конфисковать его в пользу государства в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – отметили в прокуратуре. Сысертский районный суд дал водителю 280 часов обязательных работ, его автомобиль арестован и конфискован в пользу государства.

Это не первый случай, когда водитель-алкоголик-преступник остается без автомобиля. Например, так произошло с жительницей Камышлова. Возможность забирать машины в случае нарушения ПДД в пользу государства появилась с июля 2022 года.

Сысерть, Марина Иванова

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