Названы топовые новогодние площадки Екатеринбурга

В Екатеринбурге составили топ-3 самых популярных у горожан новогодних площадок. Первое место – у ледового городка на площади 1905 года, который в каникулы посетили 400 тысяч человек. Второе – у парка Маяковского, там побывали 250 тысяч человек, а третье – у Преображенского парка в Академическом, куда пришли 150 тысяч человек.

Отметим, что ледовые скульптуры из городка в Преображенском парке сейчас перенесут на каток, расположенный на пруду, где они пробудут до конца зимы и закрытия ледовой площадки.

Напомним, впервые в этот Новый год праздничный городок в Академическом обустроили в новой части Преображенского парка – возле плотины. Теперь центр второй очереди парка будет постоянной локацией для новогоднего сооружения.

Тем более что вскоре в парке продолжится благоустройство, т.к. площадка победила в народном голосовании в рамках программы «Комфортная городская среда». Несмотря на заявление вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова о якобы нечестном голосовании, именно екатеринбуржцы выбрали этот объект для благоустройства. Это не первый пример активности жителей восьмого района Екатеринбурга. В 2021 году они проголосовали за благоустройство первой очереди Преображенского парка по той же госпрограмме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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