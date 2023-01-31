Депутат Госдумы отвезет мобилизованным в зону СВО посылки от родных

В Свердловской области завершается сбор груза из личных посылок, адресованных мобилизованным, которые находятся в зоне СВО.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Госдумы Максим Иванов, он сам намерен отправиться в зону спецоперации, чтобы сопроводить фуру с посылками к месту назначения. В связи с тем, что объем фуры ограничен, в первую очередь Максим Иванов собирал посылки от родственников мобилизованных из своего избирательного округа, куда входят Ирбит, Асбест, Белоярский, Сухой Лог, Камышлов, Туринск, Пышма, Тугулым, Талица.

Ранее Минобороны России сообщило, что развернуло сеть фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) для доставки писем и посылок военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения СВО. Воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи. Родственники военнослужащих могут отправлять письма и посылки через отделения «Почты России», в адресе необходимо указать «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Ирбит, Асбест, Евгения Вирачева

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