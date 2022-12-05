Минобороны организовало доставку писем и посылок участникам СВО

Минобороны России сообщило, что развернуло сеть фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) для доставки писем и посылок военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«В целях обеспечения пересылки личных писем военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи», – говорится в сообщении ведомства.
Родственники военнослужащих могут отправлять письма и посылки через отделения «Почты России», в адресе необходимо указать «103400, город Москва-400, номер воинской части».
Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военкоматах по месту призыва.
Военнослужащие также смогут отправлять письма домой. Для этого каждый из участников СВО будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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