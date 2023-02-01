Кроме чиновников, в оргкомитет эрзац-Универсиады включили Пумпянского и Симановского

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта с участием команд стран БРИКС, ШОС и СНГ, который пройдет в этом году в Екатеринбурге.

Комитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его заместителем назначен свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В составе комитета – помощник президента Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Из распоряжения пресьер-министра следует, что в оргкомитет попали не только чиновники, но и крупные бизнесмены: бывший член совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, учредитель ООО «ТД «Сима-ленд» Андрей Симановский и гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Юрий Скуратов.

Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года. Соревнования по 15 видам спорта пройдут с 19 по 31 августа 2023 года. Предварительный перечень учебных заведений, которые станут потенциальными участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Фестиваль состоится на спортивных объектах, которые строились к отмененной Универсиаде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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