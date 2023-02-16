Консулам девяти стран представили концепцию эрзац-Универсиады

Концепцию Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в Екатеринбурге вместо Универсиады, представили консулам девяти зарубежных государств. Презентация прошла в резиденции губернатора.

Как сообщает ДИП, перед дипломатами выступили заместитель губернатора Василий Козлов и представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Консулы Азербайджана, Армении, Киргизии, Вьетнама, Китая, Монголии, Таджикистана, Турции и Шри-Ланки проявили большой интерес к предстоящему событию и пообещали оказать содействие в приглашении представителей зарубежных вузов к участию в фестивале.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте (2022 и 2023 гг.). Распоряжение об их проведении подписал президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года. Соревнования по 15 видам спорта пройдут с 19 по 31 августа 2023 г. Предварительный перечень учебных заведений, которые станут участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Фестиваль состоится на спортивных объектах, которые строились к отмененной Универсиаде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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