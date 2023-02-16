российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 февраля 2023, 08:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Консулам девяти стран представили концепцию эрзац-Универсиады

Концепцию Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в Екатеринбурге вместо Универсиады, представили консулам девяти зарубежных государств. Презентация прошла в резиденции губернатора.

Как сообщает ДИП, перед дипломатами выступили заместитель губернатора Василий Козлов и представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Консулы Азербайджана, Армении, Киргизии, Вьетнама, Китая, Монголии, Таджикистана, Турции и Шри-Ланки проявили большой интерес к предстоящему событию и пообещали оказать содействие в приглашении представителей зарубежных вузов к участию в фестивале.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте (2022 и 2023 гг.). Распоряжение об их проведении подписал президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года. Соревнования по 15 видам спорта пройдут с 19 по 31 августа 2023 г. Предварительный перечень учебных заведений, которые станут участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Фестиваль состоится на спортивных объектах, которые строились к отмененной Универсиаде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Кроме чиновников, в оргкомитет эрзац-Универсиады включили Пумпянского и Симановского

Метки / Универсиада - 2023

Утвержден логотип эрзац-Универсиады (ФОТО) / Депутаты оценили готовность объектов для фестиваля университетского спорта в Академическом (ФОТО) / Волонтеров к эрзац-Универсиаде начнут набирать зимой / Куйвашев: «Универсиада не отменена, она перенесена» / Чернецкий поднял вопрос о транспортном обеспечении «универсиады» / На объекты Универсиады в Екатеринбурге потратят еще около 1 миллиарда рублей / Вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль / В Екатеринбурге обрежут и вырубят деревья на гостевом маршруте Универсиады

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Спорт, Универсиада - 2023,