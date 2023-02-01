На месте гибели пяти человек в Дружинино найдены бутылки, растворитель и шприц

Стали известны новые подробности трагедии в Дружинино, где накануне в частном доме были найдены мертвыми пять человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, дом был сдан в аренду одному из погибших, официально не работающему гражданину Ландышеву 1980 г.р.. Личности остальных четырех также установлены: это не работающая супруга Ландышева 1984 г.р. и трое их знакомых: слесарь РЖД Тимирзянов 1978 г.р., Чюняев 1983 г.р. и Соловьёва 1983 г.р. «При осмотре жилища сыщики не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, зато нашли ряд предметов, которые могут характеризовать жильцов: несколько стеклянных ёмкостей из-под спиртного, растворителя, шприц и другие подозрительные вещи», – отметил начальник пресс-службы полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что четверо погибших были жителями посёлка Дружинино, один – города Ревды. Врачи скорой помощи рассказали, что на момент их прибытия в дом чувствовался угарный запах, затрудняющий дыхание. Печь на момент осмотра была теплой, а заслонка дымохода находилась в закрытом положении. Печь в доме топилась каменным углем. Сейчас по уголовному делу допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.

Как уже сообщал «Новый День», поздно вечером 31 января в частном доме в Дружинино были обнаружены пять человек, которые погибли при загадочных обстоятельствах. Женщина пришла проведать брата, но в доме обнаружила лишь бездыханные тела. Сначала ей показалось, что все люди спят, пока случайно не задела одного из них – признаков жизни он не подал. Тогда она вызвала полицию. По одной из отрабатываемых версий, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, но при этом признаков пожара в доме не было». Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Дружинино, Елена Владимирова

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