США стали лидерами по числу полученных от уральцев посылок

В структуре экспортных почтовых отправлений из Екатеринбурга и Свердловской области лидируют посылки, отправленные в США.

Как сообщает отдел по маркетингу и корпоративным коммуникациям Уральского макрорегиона «Почты России», 30% экспортных посылок из Свердловской области ушли в США, на втором месте – Германия и Китай (по 7%), на третьем – Израиль, на четвертом – Великобритания (4%).

Всего в прошлом году жители Среднего Урала отправили около 43 000 международных посылок. Что касается направлений экспорта по итогам 2022 г., то они существенно не поменялись по сравнению с 2021 годом.

Более половины международных экспортных отправлений от уральцев (57%) составили мелкие пакеты весом до 2 кг, остальное – это более весомые посылки и курьерские отправления.

Уральские предприниматели-экспортёры, с которыми работает «Почта России», чаще всего отправляют эксклюзивный фигурный шоколад, детские мягкие игрушки и самодельные изделия из камня. Значительная часть экспортёров – это малый и средний бизнес (МСП), например, русские промыслы, молодые «мейкеры» из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви.

В целом для международного посылочного обмена уральцам сейчас доступны 126 стран.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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