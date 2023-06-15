Свердловчане стали чаще слать посылки в Сербию и реже – в Англию

По сравнению с прошлым годом существенно изменился список стран, куда жители Свердловской области чаще всего отправляют посылки.

Как сообщает «Почта России», из наиболее востребованных направлений за год выбыли Великобритания и Германия. Зато на 241% выросло число посылок в Черногорию, на 169% – в Сербию, на 89% – в Армению.

Всего за первый квартал свердловчане отправили за рубеж около 22 тысяч посылок. В лидерах по-прежнему остаются США (18%), Китай (13%) и Казахстан (7%).

Напомним, по итогам 2022 года 30% экспортных посылок из Свердловской области ушли в США, на втором месте – Германия и Китай (по 7%), на третьем – Израиль, на четвертом – Великобритания (4%).

Чаще всего уральские предприниматели-экспортеры, с которыми работает «Почта России», отправляют за границу эксклюзивный фигурный шоколад, детские мягкие игрушки и самодельные изделия из камня. Значительная часть экспортеров – это малый и средний бизнес.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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