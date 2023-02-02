На мосты и дороги в свердловской глубинке направят 2,4 млрд рублей

На ремонт и строительство муниципальных мостов и автодорог в 2023 году будет направлено 2,4 млрд рублей. На сегодняшнем заседании областное правительство утвердило распределение субсидий по территориям.

Как сообщили в ДИПе, межбюджетные трансферты из региональной казны получат 14 муниципалитетов: Артемовский, Баженовское сельское поселение, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Волчанск, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Кушва, Реж, Серов, Сысерть. На строительство нового моста в Ирбитском районе направлено 50 миллионов рублей. Речь идёт о мосте через реку Ляга на дороге, ведущий в село Горки. На то, что старый мост находится в предаварийном состоянии, местные жители пожаловались губернатору на «прямой линии» 10 января. Весной начнется строительство нового железобетонного моста, на его возведение потребуется два года.

Также в виде субсидий муниципалитетам на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог распределено еще почти 497 миллионов рублей. Из них 253,6 миллиона рублей направлено двум муниципалитетам. Артемовский городской округ получит 70,6 миллиона рублей на реконструкцию автомобильной дороги по улице Энергетиков. Байкаловское сельское поселение – 183 миллиона рублей для реконструкции автомобильной дороги деревня Шаламы – деревня Соколова – деревня Сапегина.

На капитальные ремонты дорог направлено 243,4 миллиона рублей. Ирбитский район получит 127,3 миллиона рублей на капитальный ремонт дороги в деревне Большая Кочевка, Михайловск – 116,1 миллиона рублей на капитальный ремонт улицы Кирова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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