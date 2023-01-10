От мобилизации до газификации. О чем губернатора спрашивают журналисты и обычные люди

В пятницу, 13 января, губернатор Свердловской области проведет традиционную ежегодную пресс-конференцию для региональных СМИ. «Новый День» узнал, что интересует журналистов, а также вспомнил, какие вопросы задавали Евгению Куйвашеву жители региона на прямой линии месяц назад.

О чем спросят СМИ

Пресс-конференция в этом году впервые пройдет не в резиденции губернатора, а на площадке технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги в парке Маяковского. По информации «Нового Дня», журналисты будут спрашивать о состоянии экономики региона, которая, с одной стороны, пострадала от санкций, с другой – выиграла от увеличения гособоронзаказа; о сносе исторических объектов в Екатеринбурге; о результатах ликвидации горздрава – и включении его в состав региональной системы здравоохранения; о «Титановой долине» в контексте наращивания темпов импортозамещения; о газификации территорий, куда не добрались магистральные трубопроводы; об экологической обстановке и никак не начинающемся строительстве нового мусоросортировочного завода и полигона; о транспортной доступности населенных пунктов; о замене крупных международных спортивных мероприятий, и, конечно, о частичной мобилизации.

Что волнует людей

Большое публичное выступление Евгения Куйвашева было всего месяц назад: 9 декабря 2022 года губернатор провел двухчасовую прямую линию, вопросы на которую собирали от жителей Свердловской области. Уральцев тогда возмутило, что обращения нельзя было отправить через соцсети – нужно было звонить по телефону. После прямой линии на странице Свердловской области «ВКонтакте» люди сообщали, что заданные вопросы не прозвучали и ответы на них не были получены. По тем обращениям, которые все же попали в эфир, можно сделать вывод, что жителей региона больше всего волнует несколько тем: специальная военная операция и частичная мобилизация, состояние дорог и транспортная доступность, газификация и ветхие дома культуры.

Про частичную мобилизацию и СВО Евгений Куйвашев впервые высказался публично именно на прямой линии 9 декабря. Жители спрашивали, какие выплаты положены семьям мобилизованных в Свердловской области, а также почему военнослужащим не платят зарплату. Многие эмоционально сообщали, что «военкоматы садят человека в автобус без вещей, в одних спортивных штанах», что призывали и многодетных отцов, и тех, у кого есть бронь от предприятия, и больных мужчин, которые даже не прошли медкомиссию. Другие рассказывали, что после призыва мужей, сыновей, отцов нуждаются в элементарной помощи в быту. В ответ почти на каждый такой вопрос Евгений Куйвашев говорил, что перегибы действительно были, ошибки случались, и советовал жителям обращаться на прямую линию уполномоченного по правам человека в Свердловской области, чтобы решать каждый конкретный вопрос индивидуально. Туда же губернатор отправил и всех, кто потерял связь со своим мобилизованным родственником.

Про здравоохранение – это одна из самых больных тем в городах области – в эфире прозвучал только один вопрос: жители Североуральска сообщили, что местная больница недоукомплектована кадрами, в городе нет онколога. Евгений Куйвашев в очередной раз ответил, что проблема существует, ее пытаются решить при помощи целевого набора в Уральский медуниверситет. И посоветовал директорам школ активнее профориентировать детей – чтобы они после выпуска шли учиться по целевому направлению, а после вуза возвращались в город. Когда в Североуральске при этом появится онколог, непонятно. Пока этого не произошло, губернатор посоветовал ездить в Краснотурьинск или Екатеринбург. Кстати, про здравоохранение периодически появляются вопросы в официальной группе Свердловской области «ВКонтакте». Буквально на днях жители жаловались на «отсутствие медицины» в Верхней Салде, а еще – о проблемах в Артемовском.

Много частных вопросов касалось состояния региональных дорог и транспортной доступности отдельных населенных пунктов. Например, жители Нижнетуринского района – деревень Большая и Малая Именная – спрашивали, когда отремонтируют дорогу Кушва – Нижняя Тура. Жители Полевского просили заняться реконструкцией Полевского тракта. Свердловчане спрашивали, когда «Ласточку» пустят до Североуральска и других городов на севере. Еще один вопрос был про автобусы в Сысерть, которые не соблюдают график движения. А в Ирбитском районе жители села Горки надеются на строительство моста. Губернатор пообещал дать поручения конкретным ведомствам, чтобы с каждым обращением разобрались индивидуально и ответили на запрос жителей.

Пара обращений были связаны с социальной газификацией, которая проходит по всей России. Из Большой Тавры пожаловались, что давно ждут газ, а из Шали – что застопорилось строительство пункта регазификации сжиженного газа. Евгений Куйвашев на оба вопроса ответил, что газификация зависит, в первую очередь, от активности жителей конкретного населенного пункта: они должны сами собрать как можно больше желающих провести газ, только тогда это станет возможным. Тянуть инфраструктуру к селам, где большинство жителей не будут подключаться к сети, нерентабельно.

Два вопроса было из Нижнего Тагила: жителей волновали реконструкция плотины местного пруда (губернатор ответил, что она начнется в 2023 году) и строительство исправительного центра для осужденных рядом со школой № 90 (губернатор успокоил, что за центром будут следить, опасности для детей нет).

Также свердловчан волновали вопросы отлова бродячих собак (в частности, проблемы есть в Сухом Логу), переполненных мусорных полигонов (например, около Буланаша), состояния очистных сооружений (Белоярский), ветхих домов культуры (Богданович и Туринск). С обращениями обещали разобраться в частном порядке.

С пресс-конеференции 13 января мы будем вести трансляцию в нашем телеграм-канале.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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