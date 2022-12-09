Евгений Куйвашев впервые публично высказался о частичной мобилизации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе прямой линии впервые высказался о некоторых аспектах частичной мобилизации.

Один из вопросов, адресованных главе региона, касался того, что некоторые военкоматы не обращали внимания на наличие у резервиста детей или брони от предприятия. «Сажают в автобус в одних спортивных штанах, говорят, в части разберутся, что это такое?» – эмоционально спросил губернатора житель области.

Евгений Куйвашев ответил, что перегибы на местах действительно были. «Были военкомы, которые на местах отличились. Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила. После жалоб на горячую линию разобрались с этим. Надеюсь, новый военком области вразумит нижнетагильского военкома. Тем более работа наладилась. Был составлен список сотрудников, которые имели бронь, их вернули домой. Мы разбираемся с каждым случаем. И в очередной раз напоминаю про горячую линию», – сказал губернатор.

Также Евгений Куйвашев ответил родственникам мобилизованных, которые уже находятся в военных частях, но им не перечисляют зарплату: «Выплата зарплаты находится в ведении Минобороны. Знаю, что деньги перечисляют с 10 по 20 число каждого месяца. В процессе быстрой частичной мобилизации многие сборные пункты не подали документы. Надо более детально разбираться, обратиться через горячую линию. Если таких выплат нет, еженедельно уполномоченный по правам человека готовит доклад, и направляем запросы в Минобороны и прокуратуру. Многие вопросы уже удалось решить».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»