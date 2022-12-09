Куйвашев дал совет родственникам, которые не могут дозвониться до мобилизованных

На прямой линии губернатора Евгения Куйвашева задали вопрос, как решить проблему отсутствия связи мобилизованных с родственниками. Люди переживают, что неделями не могут дозвониться до родных, отправленных в воинские части.

«Я понимаю эмоции родственников. Это действительно тяжело, не знать, что происходит с близкими. Мы с уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой придумали решение – принимаются обращения на горячую линию. Специалисты составляют списки родственников, которые не могут связаться с мобилизованными. Списки передаются в воинские части с настоятельной просьбой, чтобы мобилизованные связались с семьей. Не всегда у них есть возможность связаться. Но если мы обозначим это как серьезную проблему, то воинские части идут на встречу», – сообщил Куйвашев.

Губернатор также призвал сообщать на горячую линию о любых случаях нарушений во время частичной мобилизации. Напомним, что такие вопросы от жителей принимаются на телефон: 8 800 101 9111.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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