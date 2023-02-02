Областные стипендии, обещанные Евгением Куйвашевым, будут получать только отличники «приоритетных специальностей»

Областные стипендии, которые обещал губернатор Евгений Куйвашев, будут получать не все. Доплаты назначат только отличникам «приоритетных для экономики региона специальностей». Льготные кредиты на образование будут тоже доступны «избранным». Их перечень должны определить представители фонда «Кампус».

«С сентября 2023 году планируется запуск кредитной и стипендиальной программ. Уже с нового учебного года студенты приоритетных для экономики региона специальностей с отличной успеваемостью будут получать доплаты. Перечень этих специальностей в ближайшее время должен быть утвержден советом фонда «Кампус», – сообщили сегодня в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. – Льготные кредиты на образование начнут работать также с сентября этого года. Свердловскими властями достигнуты договоренности со Сбербанком, который выступит партнером «Кампуса». «По программе «Образовательный кредит» фонд будет компенсировать часть ставки по кредиту на оплату учебы в размере 3%. Кроме того, во время обучения у студентов, оформивших кредит, не будет дополнительной финансовой нагрузки, они приступят к выплатам только после получения образования. Таким кредитом смогут пользоваться также студенты приоритетных специальностей».

Сегодня Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» был зарегистрирован Главным управлением Минюста РФ по Свердловской области. Фонд будет наполняться средствами регионального бюджета и попечителей. Возглавила орган экс-замдиректора департамента молодежной политики министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Ольга Котлярова.

Сейчас продолжаются работы по созданию цифровой платформы для программы «Кампус». Мобильное приложение и сайт позволят каждому участнику завести личный кабинет, в котором будет храниться информация о доступных мерах поддержки. После разработки платформы обещают запустить программу лояльности, которая даст студентам возможность получать скидки на продукты, одежду, книги, лекарства и услуги.

Напомним, во время предвыборной кампании губернатор Евгений Куйвашев анонсировал запуск в Свердловской области программы «Кампус» для студентов. Тогда предполагалось, что проект заработает с 1 января 2023 года. Студентам обещали стипендии до 10 тысяч рублей. 16 сентября указом Куйвашева был основан фонд «Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус»».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/783300.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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