Что обещал губернатор: стипендии 10 тысяч, новые выплаты врачам и другое

В пятницу, 13 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет большую пресс-конференцию. Мы решили вспомнить, что глава региона обещал в течение 2022 года и какие из планов по разным причинам пока не были реализованы. Это и стипендии по 10 тысяч, и новые выплаты врачам – по 3 и 5 тысяч, и многое другое. Будет ли давать какие-то новые обещания Евгений Куйвашев? Это мы узнаем уже завтра. Однако и без этого у него остается список добрых дел и планов, которые пока не нашли отражения в реальности. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Официальные обещания

Большинство своих планов Евгений Куйвашев раскрывал в ходе предвыборной гонки. Были обозначены две цели: рост реальных доходов жителей Свердловской области, превышающий темпы инфляции, и развитие региональной системы социальных услуг (без конкретики). Пятерка самых важных обещаний губернатора выглядит так:

– сделать Екатеринбург студенческой столицей России (проект «Кампус»);

– создать «сухой порт» на Урале;

– увеличить годовой бюджет Свердловской области до 500 миллиардов рублей;

– запустить туристический проект для пенсионеров «Золотое кольцо Урала»;

– выпускать на Урале более 50% лекарств из списка ЖНВЛП.

«У нас грандиозные планы на будущее. Студенческий проект «Кампус», логистический хаб «Сухой порт», медицинская программа, программы поддержки пенсионеров и молодых семей, программы по развитию сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры – все эти проекты обязательно будут реализованы в самое ближайшее время», – обещал Евгений Куйвашев после выборов.

Областных стипендий, обещанных с 1 января, пока нет

Во время предвыборной гонки Евгению Куйвашеву активно вели телеграм-канал. Первая запись появилась там 15 июня, последняя – 29 сентября. Посты были почти ежедневными, часто в них губернатор обещал решить частные вопросы, которые поступали ему в приемную. Но были и обещания по крупным региональным проектам.

В частности, тот же «Кампус». Евгений Куйвашев обещал, что масштабная программа поддержки студентов начнет работать с 1 января 2023 года. Планировалось, что с этой даты учащиеся вузов смогут рассчитывать на областные стипендии в размере до 10 тысяч рублей. Но никаких стипендий нет до сих пор.

«Мы разрабатываем целую систему поддержки молодых людей. Первый этап должен заработать уже 1 января 2023 года – появятся областные стипендии для студентов и приложение со скидками. Кажется, ребята оценили проект позитивно, было много вопросов, расскажу о них чуть подробнее. Среди остальных бонусов в «Кампус» вошли скидки на посещение кафе и ресторанов, театров и спортзалов. Кроме того, для работы в вузах будут приглашены звезды российской науки», – писал губернатор в телеграме 1 сентября.

16 сентября указом Куйвашева был основан фонд «Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус»». Губернатор обещал, что в ближайшее время назначат руководителя: «кандидатура уже есть». Но этого до сих пор не произошло. Есть ли у фонда финансирование, тоже пока непонятно. По уставу, финансовые ресурсы «Кампуса» формируются за счет имущественных взносов учредителей, уполномоченного органа (минобразования), исполнительных органов власти и других источников.

Что касается планов по проекту «Кампус», летом Евгений Куйвашев сообщал: «Один из механизмов поддержки, который мы хотим предложить студентам, – льготные кредиты на образование. У Сбербанка уже есть подобные кредиты под 3%. Мы, область, можем компенсировать эту ставку, чтобы для студента кредит стал совсем беспроцентным». Кроме того, с застройщиками планировали обсудить возможность строительства арендного жилья для учащейся молодежи: «Это должен быть абсолютно новый формат кампусов. В идеале: квартира с двумя комнатами и кухней, где студенты будут жить по двое, например. У нас есть потребность примерно в 21 тысяче мест. Такое жилье могут построить наши девелоперы. А мы будем доплачивать из бюджета за его аренду. Как только рассчитаем все параметры и прикинем суммы, застройщики смогут планировать работы», – писал губернатор в своем канале. Еще он говорил о планах ввести скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, льготы на театры и многое другое.

Новых доплат врачам тоже пока нет

Неоднократно в течение 2022 года Евгений Куйвашев затрагивал тему дефицита врачей и медперсонала в больницах области. В том числе в телеграме 8 сентября губернатор обещал ввести дополнительные меры поддержки, которые привлекли бы докторов в глубинку.

«Сегодня на заседании правительства я поручил разработать комплексную программу по решению этой проблемы. Предварительно в нее войдут: ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов в первый год их работы (5 тыс. рублей врачам и 3 тыс. рублей средним медицинским работникам); новые виды выплат врачам, которые работают более чем в 300 километрах от Екатеринбурга; отдельные выплаты врачам дефицитных специальностей; увеличение в два раза количества профильных медицинских классов в школах. Программа должна быть готова уже через две недели», – писал Евгений Куйвашев 8 сентября.

По нашей информации, программа пока не разработана. Хотя, конечно, меры поддержки врачей в муниципалитетах есть. Ведется целевой набор в медицинские колледж и университет, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Молодые специалисты получают так называемые подъемные деньги, жилищные сертификаты, им компенсируют затраты на съем квартир. Летом было принято решение выплачивать по 1,5 миллиона рублей студентам-медикам, которые вернутся в родные поселки и деревни (раньше выплаты от 0,5 до 1,5 миллиона рублей медработники получали при переезде в отдаленные территории).

Еще Евгений Куйвашев в августе писал: «Сегодня на совещании поставил министру Андрею Карлову задачу – искать нестандартные подходы, как привлекать медиков в территории. Самый острый вопрос – жилье для специалистов. Будем строить дома для врачей: в городах – многоквартирные, в селе может быть небольшой дом». Кто и когда будет строить такие дома, не уточнялось.

Реализация туристических проектов зависит от Федерации

Туризм – то направление, которое активно продвигали Евгений Куйвашев и его подчиненные в течение всего 2022 года. В основном надежды Свердловской области были связаны с субсидиями, которые должен был выделить Ростуризм.

«Не зря глава Ростуризма Зарина Догузова провела в Свердловской области два активных дня. Регион получит 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра Екатеринбурга. Это максимальная сумма гранта из федерального бюджета, которую могла получить область. Еще 30 миллионов рублей на проект дадут инвесторы. В результате к 300-летию Екатеринбурга центр города должен преобразиться», – писал губернатор.

После расформирования Ростуризма судьба обещанных миллионов до сих пор неизвестна. Но источники «Нового Дня» сообщают, что к 300-летию Екатеринбурга деньги точно не успеют освоить. С учетом поступления средств не ранее апреля времени просто не хватит.

Пока не очень понятно, когда начнется реализация реальных инвестпроектов на реке Чусовой. Губернатор обещал «скоро» построить там туристический кластер «с причалами, стоянками и всем необходимым для туристов». Но на текущий момент не решен вопрос со статусом земель, которые идут воль реки, поэтому отдать их инвесторам не получается. Кроме того, многие инвесторы тоже рассчитывали на деньги Ростуризма, ведь более 300 миллионов планировалось перевести в Свердловскую область в виде грантов бизнесменам.

Но что-то на региональном уровне все-таки делается. Например, в августе Евгений Куйвашев обещал, что в Гаринском районе до конца 2022 года появится туристический центр для рыбаков, охотников и путешественников. На его строительство выделили 84 миллиона рублей из облбюджета. До конца 2022-го, к сожалению, проект реализовать не успели. По данным «Областной газеты» от 9 января, сейчас на базе установлены 11 домиков для туристов, но еще не запущены коммунальные сети, нет резервной линии электропередачи. Сдача турцентра запланирована к летнему сезону.

Не обещания, но планы

Многими своими планами в телеграме губернатор делился без конкретики. Например, Новоуральску Евгений Куйвашев обещал помочь в восстановлении городского парка культуры и отдыха: «Мы им поможем с концепцией, проектом, будем искать деньги». Обещал подумать над запуском аналога «Пушкинской карты» для учителей: «…Сделать аналог «Пушкинской карты» для педагогов. Надо проработать, оценить и обязательно реализовать это предложение на региональном уровне». Екатеринбургу обещал старт реализации проекта «ВИЗ-Преображенский»: предполагалось, что в 2022 году будет готов проект коллектора глубокого заложения, а «с 2023 года мы начнем строительство этого коллектора, параллельно завяжем планы наших девелоперов и строителей». Но этого не произошло.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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