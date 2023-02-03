«Автомобилист» и «Трактор» сегодня сыграют «матч уральского рока» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня пройдет хоккейное «уральское дерби» в чемпионате КХЛ. «Автомобилист» сыграет против челябинского «Трактора», матч начнется в 19:00 в ледовом дворце «Уралец».

Хоккейная игра будет посвящена уральскому року, и в честь этого события екатеринбургский клуб подготовил для болельщиков несколько сюрпризов. Команда выйдет на лед в специальной форме, а перед началом игры символическое вбрасывание проведет композитор Александр Пантыкин, известный как Дедушка уральского рока. Специальным гостем рок-матча станет основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который исполнит свои хиты в перерывах матча. В фойе ледового дворца выступят молодые рок-коллективы.

В преддверии тематического матча «Автомобилист» также организовал фотосессию хоккеистов, примеривших на себя роль рок-музыкантов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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