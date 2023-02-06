На 8 Марта из асфальта снова проступили рельсы (ФОТО)

На перекрестке 8 Марта – Малышева в Екатеринбурге из-под дорожного покрытия показались трамвайные рельсы. Притом что там трамваи не ходят, напоминает «Новый День».

Несколько десятилетий назад – с 1929 до 1987 года – по отрезку от Ленина до Малышева действительно ходили трамваи, но после движение было закрыто, а рельсы не демонтировали, а замуровали в асфальт. Теперь периодически они выходят на поверхность, когда дорожное покрытие изнашивается.

Добавлено. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что рельсы не убрали сразу, потому что при выравнивании отметок дорожного полотна они ушли под асфальт, однако летом этого года на участке запланирован ремонт, и рельсы уберут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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