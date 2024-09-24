С перекрестка улиц Малышева и 8 Марта уберут призрачные рельсы

Из центра Екатеринбурга скоро уберут старые трамвайные рельсы, которые больше 30 лет назад замуровали в асфальт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этой неделе будет выполнен демонтаж трамвайных путей на пересечении улиц Малышева и 8 Марта, начнется установка бортового камня, а также фрезерование проезжей части.

До окончания первой декады октября уложат покрытие проезжей части и нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Кроме того, вышли на финишную прямую работы по замене дорожного покрытия проезжей части и тротуаров на улице Бориса Ельцина.

Всего же в этом году запланирован ремонт 29 участков дорог протяженностью 29 километров. Всего на эти работы из городского бюджета было выделено 1,6 миллиарда рублей.

Как уже писал «Новый День», с 1929 до 1987 года по отрезку улицы 8 Марта от Ленина до Малышева ходили трамваи, затем движение было закрыто, а рельсы не демонтировали, а замуровали в асфальт. Теперь периодически они выходят на поверхность, когда дорожное покрытие изнашивается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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