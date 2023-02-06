российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 февраля 2023, 10:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Россиян бесят феминитивы. Особенно женщин

Больше половины россиян не одобряют новые феминитивы, например, репортерка, профессорка, директорка или режиссерка. Такие слова не по душе 6 из 19 россиян, а используют в речи их только 20% опрошенных, причем большинство из них – в шутку или с сарказмом, таковы итоги опроса портала Suprejob.

«Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, – среди женщин: 67% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 74% никогда не употребляют в речи», – говорят авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

О блогерках, уродках и прочих «феминитивках»… Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Общество, Россия,