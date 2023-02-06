Россиян бесят феминитивы. Особенно женщин

Больше половины россиян не одобряют новые феминитивы, например, репортерка, профессорка, директорка или режиссерка. Такие слова не по душе 6 из 19 россиян, а используют в речи их только 20% опрошенных, причем большинство из них – в шутку или с сарказмом, таковы итоги опроса портала Suprejob.

«Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, – среди женщин: 67% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 74% никогда не употребляют в речи», – говорят авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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