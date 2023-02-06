С начала года на Урале выявлены семь случаев бешенства животных

С начала 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано семь случаев бешенства животных, в пяти случаях от него погибли лисицы, в одном – волк, еще в одном – бездомная собака.

Как сообщает департамент ветеринарии Свердловской области, больные животные были обнаружены в селе Косой Брод (Полевской ГО), парке «Бажовские места» (Сысертский район), на Полевском тракте, в селе Полдневая и СНТ «Медик» (Полевской ГО), деревне Захарова (Байкаловский район).

Ветеринары напоминают, что при встрече с дикими животными, особенно лисами, следует быть осторожными. «Все чаще в средствах массовой информации Свердловской области встречаются сведения о том, что лисы выходят к людям в городах и населенных пунктах. Несмотря на высокую опасность бешенства, люди при встрече с лисами подходят к ним, снимают хищников на телефон, подкармливают их с рук и даже пытаются погладить. Лисы и другие дикие животные могут являться переносчиками неизлечимой болезни, такой как бешенство. Здоровому животному свойственно избегать встреч с человеком, но у больных бешенством животных отсутствует чувство страха, зверь может близко подойти и даже разрешить себя погладить», – напоминают специалисты.

Напомним, в январе в Екатеринбурге по распоряжению губернатора Свердловской области установлен карантин по бешенству животных. Поводом стал подтвержденный случай бешенства у бездомной собаки, труп которой нашли неподалеку от Верх-Исетского пруда на улице Фролова. Ограничения действуют до 16 марта. Эпизоотическим очагом признана территория Верх-Исетского района и микрорайона Широкая Речка. Согласно документу, там запрещено лечить и вывозить восприимчивых животных, за исключением привитых от бешенства. В радиусе 1 километра от очага запрещено проводить отлов животных, а также устраивать ярмарки кошек, собак и других питомцев. Также карантин установлен на части территории Полевского округа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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