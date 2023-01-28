В Екатеринбурге введен карантин по бешенству

В Екатеринбурге по распоряжению губернатора Свердловской области установлен карантин по бешенству животных. Поводом стал подтвержденный случай бешенства у бездомной собаки, труп которой нашли неподалеку от Верх-Исетского пруда на улице Фролова. Ограничения действуют до 16 марта.

Эпизоотическим очагом признана территория Верх-Исетского района и микрорайона Широкая Речка. Согласно документу, там запрещено лечить и вывозить восприимчивых животных, за исключением привитых от бешенства. В радиусе 1 километра от очага запрещено проводить отлов животных, а также устраивать ярмарки кошек, собак и других питомцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»