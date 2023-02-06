ОРВИ и гриппом за неделю заболели почти 40 тысяч свердловчан

В Свердловской области за неделю почти на 10% выросло количество больных ОРВИ и гриппом: зарегистрировано 38 733 случая. Доминирует Covid-19. Чаще всего болеют дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях Роспотребнадзора и больниц за неделю обследовано 1088 человек: доминирует SARS-CoV2 (5,1% от числа обследованных). Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), гриппа В, РС-инфекции, парагриппа, риновирусы и другие», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 61% всех случаев ОРВИ – у детей.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17,7 тысячи заболевших, что выше уровня прошлой недели на 10%, но ниже среднего многолетнего уровня на 8,9%. Неблагополучными по заболеваемости остаются Первоуральск, Сухой Лог, Богданович, Асбест и другие территории.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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