Врач рассказал о симптомах нового ОРВИ

В Свердловской области регистрируется новый подъем заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе зарегистрировано почти 39 тысяч новых случаев. Врач-терапевт высшей категории Ирина Смоленцева рассказала «Новому Дню» о симптомах вируса, который сейчас чаще всего подхватывают уральцы.

«Самая распространенная и характерная жалоба у пациентов с ОРВИ сейчас, помимо более-менее привычных боли в горле и повышения температуры, – это сильная головная боль, которая может держаться несколько дней, и ринопроявления, то есть насморк и заложенность носа, причем слизистые то отекают, то отек спадает», – рассказала собеседница агентства.

Она напомнила, что доказательная медицина не знает эффективных противовирусных средств в случае ОРВИ, равно как и не рекомендует иммуномодуляторы как лекарства с недоказанной эффективностью при таких заболеваниях.

Ранее в интервью «Новому Дню» главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских говорил, что в феврале медики ожидают новый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также он не исключал новых случаев введения дистанционного обучения школьников. «Мы увидели его высокую эффективность, когда работали с новой коронавирусной инфекцией, когда оперштаб принимал наши предложения о разобщении коллективов. Да и последний пример с гриппом показателен. За две недели до Нового года мы поймали пик по гриппу, почти 74 тысячи случаев ОРВИ за неделю. Поэтому мы предложили ввести дистант в школах сначала в четырех муниципалитетах, а на последнюю неделю и в целом по области. В итоге у нас для четырех городов в течение трех недель дети были разобщены, а для остальной области – в течение двух (вместе с новогодними каникулами). Первая неделя нового года была непоказательная по заболеваемости, потому что многие не обращались к врачам в праздники, а вот по второй мы уже могли судить. Заболеваемость составила 35 тысяч случаев – это немало, но это в два раза меньше, чем на 50-й неделе прошлого года. Так что эффект от дистанта есть, это доказано практикой. Поэтому смотрим дальше – при ухудшении ситуации будем рекомендовать использовать эту меру», – говорил собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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