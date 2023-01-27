Три года коронавируса изменили мир: Covid-19 надолго вытеснил грипп и кишечные инфекции, но теперь они возвращаются и готовы атаковать отвыкшие организмы с еще большей силой. О новых опасностях жизни в постковиде, украинской коревой угрозе, а также об эпидемических рисках изменения климата в интервью «Новому Дню» рассказал главный государственный санврач Свердловской области, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских.

– Дмитрий Николаевич, за три года, что мы живем с ковидом, люди стали к своему здоровью относиться ответственнее? Руки чаще мыть, маски носить…

– Да, мы видим, что чаще маски используют, например, в магазинах, общественном транспорте. Все еще не в том объеме и не так, как нам, санитарным врачам, хотелось бы, но все же больше, чем до 2020 года. В целом меры, которые были рекомендованы для защиты от новой коронавирусной инфекции, люди стали использовать чаще.

Видим мы и существенный прогресс на предприятиях в части соблюдения новых требований. Мы это видим по показателям заболеваемости острыми кишечными инфекциями: соблюдение дезрежима, проветривание, мытье рук, использование перчаток повлияли на ситуацию существенно.

– Их стало меньше?

– В 2020 и 2021 годах почти не было вспышек в организованных коллективах.

– Сейчас не получится, что настороженность к коронавирусу снизилась – люди перестанут соблюдать правила и снова кишечные инфекции наберут обороты?

– Так и получается. Мы уже видим рост заболеваемости ОКИ, в том числе – в организованных коллективах. Это характерно не только для нашего региона, но для страны в целом. Зимний и весенний сезоны – это периоды подъема заболеваемости кишечными инфекциями вирусной этиологии, и наша задача сейчас не допустить роста заболеваемости и вспышек в коллективах.

– Есть мнение, что в этом году люди так тяжело болеют гриппом, потому что три года не тренировался иммунитет, в том числе из-за того, что многие находились в самоизоляции, на дистанте. Это так?

– Да, в 2020 и 2021 годах мы гриппа почти не видели. И есть научные данные, что вирусы тоже конкурируют, поэтому можно сказать, что в эти годы коронавирус вытеснил грипп, но и сыграло проведение противоэпидемических мероприятий. В этом году обратная ситуация – грипп начал превалировать над коронавирусом.

Что касается тяжести, то такие опасения перед началом подъема заболеваемости были, потому что к нам в этом году пришел тот самый грипп, который называют свиным, он вызвал серьезную заболеваемость в 2009 году. Так что были прогнозы: с учетом того, что мы два года гриппом не болели, будет и рост заболеваемости, и повышенные риски тяжести течения.

Первое подтвердилось – 70 тысяч случаев в регионе за неделю мы не видели никогда. И на начальных этапах в ряде регионов действительно был существенно выше уровень госпитализаций. Но у себя в области мы не увидели этого. Когда заболевает 35 тысяч, а госпитализированы 283 человека, это немного.

– Что касается дистанта – он действительно настолько оправдал себя, что теперь этот инструмент с нами надолго?

– Да, мы увидели его высокую эффективность, когда работали с новой коронавирусной инфекцией, когда оперштаб принимал наши предложения о разобщении коллективов.

Да и последний пример с гриппом показателен. За две недели до Нового года мы поймали пик по гриппу, почти 74 тысячи случаев ОРВИ за неделю. Поэтому мы предложили ввести дистант в школах сначала в четырех муниципалитетах: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Богдановиче и Сухом Логу. Они были выбраны, потому что там показатель заболеваемости ОРВИ среди школьников был выше среднеобластного. А на последнюю неделю мы предложили ввести дистант и в целом по области. В итоге у нас для четырех городов в течение трех недель дети были разобщены, а для остальной области – в течение двух (вместе с новогодними каникулами).

Первая неделя нового года была непоказательная по заболеваемости, потому что многие не обращались к врачам в праздники, а вот по второй мы уже могли судить. Заболеваемость составила 35 тысяч случаев – это немало, но это в два раза меньше, чем на 50-й неделе прошлого года. Так что эффект от дистанта есть, это доказано практикой. Поэтому смотрим дальше – при ухудшении ситуации будем рекомендовать использовать эту меру.

– В последние годы все случаи кори, насколько я понимаю, были у нас завозные. Сейчас, по понятным причинам, люди меньше выезжают за рубеж. Прогнозируется ли сокращение рисков из-за этого?

– Да, последняя история с корью у нас была в 2018 году, и она у нас всегда завозная, постоянно не циркулирует, иначе мы бы горели в постоянном режиме – это очень контагиозное заболевание.

Но сейчас вновь возникают риски по кори. В стране есть уже три случая, которые все развиваются по одному сценарию, когда медицинские работники, которые, к сожалению, забыли, что такое корь, пропускают ее, ставят аллергический диагноз ребенку с характерными кожными высыпаниями и высокой температурой. Лечат соответственно – противоаллергическими препаратами, не проводя мероприятий по изоляции ребенка. В одном из регионов России через лечебное учреждение, где пропустили первый случай, получили серьезную вспышку. А корь гасить всегда очень сложно, потому что у нее сумасшедшая контагиозность. Есть исследование: один больной в подъезде 9-этажного дома заражает 50% жителей через общую вентиляцию, если, конечно, они не привиты, не защищены.

Сейчас риски есть, на заседании противоэпидемической комиссии с вице-губернатором Павлом Крековым поставили задачи медицинским работникам, и они должны, понимая, что в стране происходит, что есть риски завоза, еще раз вернуться к обучению, чтобы своевременно ставить диагноз, не пропускать первого пациента.

– В Свердловской области находится 2 тысячи беженцев с Украины…

– Около 3 тысяч на сегодняшний день прибыли на территорию региона.

– Хорошо, и не секрет ни для кого, что в последние годы на Украине было плохо с вакцинацией, в том числе от кори. Проверяется иммунный статус людей, которые прибывают с Украины? Может, их по своему календарю прививают?

– Они все активно берутся на патронаж по месту пребывания, их обязательно обследуют по прибытии, смотрят иммунный статус. Если документы о вакцинации утеряны, а они из Донецкой или Луганской республик, то у нас налажены контакты с коллегами в Ростовской области, они имеют контакты с этими территориями и запрашивают информацию уже там. Мы уточняем иммунный статус – и если человек не привит, ему предлагается вакцинироваться уже в рамках нашего национального календаря.

– Соглашаются?

– Большинство – да. Единицы, кто по тем или иным соображениям отказываются, в основном, по религиозным, но с ними работают.

– Вообще, 2-3 тысячи человек – это не так много по сравнению с тем, что до отмены прямого сообщения десятки тысяч уральцев уезжали за рубеж, возвращались и могли привезти какие-то заболевания. Влияет ситуация на заболеваемость?

– Конечно, чем меньше контактов, тем меньше рисков. Снижение по коронавирусу мы сейчас видим. Но это связано с рядом факторов, не только с ограничением по перелетам. Но сейчас вызывает опасение то, что раскрывается Китай для туризма, у них сняли ограничения, но при этом существенно выросла заболеваемость коронавирусом. Кольцово не попал в список аэропортов, где есть прямые рейсы в КНР, но через другие регионы граждане Китая к нам тоже могут попадать. В пунктах пропуска через государственную границу усилен контроль, организовано обследование всех прибывающих из КНР с симптомами ОРВИ. Это позволит снизить риски завоза инфекции.

– В одном из интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что из-за изменения климата, таяния ледников распространяются новые инфекции, ареал обитания вредных микроорганизмов меняется. Угрожает ли Уралу что-то, чего раньше не было у нас?

– Тема изменения климата очень серьезно изучается на федеральном уровне, потому что понятно, что это сулит как дополнительные преимущества, так и риски.

Думаю, результаты этого изучения мы узнаем позже. Могу предположить, что если будет увеличен интервал теплой погоды, то растянется клещевой сезон, а у нас очень неблагополучный регион по клещевым покусам (по заболеваемости энцефалитом – нет, потому что достигнут высокий охват прививками).

– Но уже сейчас сезон активности клещей увеличивается.

– Да, в мае 2022 года мы увидели очень большое число покусов, а такого теплого мая не было несколько десятилетий. Поэтому в части энцефалита и боррелиоза я вижу риски. И сейчас самое время себя защитить и заняться вакцинацией от вирусного клещевого энцефалита.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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