В Каменске-Уральском 17-летний пьяный водитель устроил аварию, его пассажирка – в реанимации

В Каменске-Уральском сегодня утром в ДТП получили тяжелые травмы юноша и девушка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 17-летний парень и его 19-летняя подруга катались на машине их общего знакомого. Около 9:15 возле дома №14 на улице Алюминиевой подросток за рулем потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».

В результате аварии несовершеннолетний водитель получил перелом костей таза и правой голени и госпитализирован в травматологическое отделение. Девушка-пассажир в тяжелом состоянии находится в реанимации. Молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, при госпитализации у водителя были признаки опьянения. Медики взяли у него кровь для проведения экспертизы.

В ведомстве добавили, что виновник аварии ранее не раз задерживался сотрудниками ГИБДД. В отношении подростка составлялись протоколы за нарушение ПДД, в мае 2022 года он совершил аварию, в которой пострадали двое несовершеннолетних. 17-летний парень состоит на учете ПДН, а в апреле прошлого года вернулся из мест лишения свободы. Дорожные полицейские установили, что подросток управлял ВАЗ-21150, который принадлежит его 18-летнему знакомому.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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