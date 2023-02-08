В Каменске-Уральском скончалась девушка, пострадавшая в ДТП из-за 17-летнего водителя

В больнице скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая во вчерашней резонансной аварии в Каменске-Уральском. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.

В момент ДТП девушка находилась на переднем пассажирском сиденье, она не была пристегнута ремнем безопасности. С места происшествия ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

Напомним, авария случилась 7 февраля в 9:15 утра на улице Алюминиевой. За рулем автомобиля ВАЗ находился 17-летний подросток, он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «газелью». Водитель получил переломы костей таза и правой голени, при госпитализации у него выявили признаки опьянения. Медики взяли у него кровь для проведения экспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Если факт опьянения водителя подтвердится, статья будет переквалифицирована на более тяжкую. Подросток ранее неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД. За плечами юноши есть судимость, он освободился из мест лишения свободы в апреле прошлого года, и всего через месяц устроил ДТП, в котором пострадали двое детей, которых он катал.

В отношении отца подростка составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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