«Отпросилась на похороны». 17-летний подросток, погубивший подругу в аварии, рассказал о произошедшем

В Каменске-Уральском 17-летний виновник смертельного ДТП дал интервью журналистам канала «РИМ-ТВ». Он сообщил, что в ночь перед аварией он пил пиво. Затем они поехали с его 19-летней подругой на ее работу.

«Мы приехали в автосервис, где она работает. Она сказала, что пошла на работу. Я начал разворачиваться, смотрю, она выходит. Она говорит: «Я отпросилась». Сегодня мне сказали, что она отпросилась на похороны», – сообщил он.

Напомним, авария произошла утром 7 февраля на улице Алюминиевой. За рулем автомобиля ВАЗ находился 17-летний подросток, он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «газелью». Водитель получил переломы костей таза и правой голени, при госпитализации у него выявили признаки опьянения. Медики взяли у него кровь для проведения экспертизы. После ДТП в больнице скончалась его 19-летняя подруга.

Каменск-Уральский, Владислав Тринько

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