Жителя Тугулыма будут судить за жестокое убийство хозяйки магазина

Прокуратура направила в Свердловский областной суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Тугулыма, которого обвиняют в разбойном нападении на хозяйку сельского магазина и в ее убийстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, поздно вечером 12 сентября 2022 года обвиняемый пошел с ножом грабить магазин на улице Молодежной в селе Ошкуково. Для храбрости он выпил.

Когда хозяйка открыла дверь, мужчина потребовал у нее деньги, угрожая ножом. Сначала женщина испугалась и отдала ему 20 тысяч рублей из кассы и свою банковскую карту. Однако потом она узнала нападавшего по голосу и схватила его за куртку.

Поняв, что его раскрыли, злоумышленник не меньше 26 раз ударил ее ножом в область туловища, не меньше 6 раз – в руку и еще два раза – в ногу. Женщина скончалась на месте. Нападавший скрылся с деньгами. Его задержали через несколько дней.

Тугулым, Елена Владимирова

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