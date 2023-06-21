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Среда, 21 июня 2023, 10:22 мск

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Суд посадил на 19 лет рецидивиста, который зверски зарезал продавщицу

Свердловский облсуд вынес приговор жителю Тугулыма, который зарезал владелицу магазина. Мужчине дали 19 лет колонии строгого режима.

Преступление было совершено ночью 12 сентября в селе Ошкуково Тугулымского района. Мужчина 1987 года рождения, который уже был судим, выпил и решил ограбить магазин, вооружившись ножом. Дверь магазина открыла владелица магазина. Мужчина приставил нож к горлу женщины и потребовал отдать все деньги. Она отдала 20 тысяч рублей из кассы и свою банковскую карту. А после она узнала преступника по голосу и схватила его за куртку. Мужчина понял, что его личность раскрыта, и решился на убийство. Он нанес женщине минимум 26 ударов ножом по туловищу, руке и дважды ударил ножом в ногу. Продавец скончалась на месте. Убийца забрал деньги, карту и скрылся. Его задержали 16 сентября.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры, налетчика судили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем», п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Он – рецидивист. Помимо 19 лет в колонии он также выплатит штраф в 30 тысяч рублей, его свобода будет ограничена на 2 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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