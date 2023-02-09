Михаил Волков: строительство «недоквартир» могут ограничить на федеральном уровне

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков признал проблему массового строительства малогабаритных квартир в новых домах. По словам чиновника, такой тип жилья в будущем потеряет актуальность, как это произошло с советскими коммуналками.

«С одной стороны, спрос рождает предложение. Раньше тоже были коммунальные квартиры и общежития. Большой семье очень сложно ютиться в одной квартире, поэтому для молодых семей получить свой угол было благом. С другой стороны, строя сейчас недоквартиры, мы создаем проблему на будущее, потому что такое жилье нужно будет эксплуатировать, когда оно перестанет быть актуальным. Недавно я видел рекламу, что в Подмосковье продается квартира площадью 7 кв.м. Это же абсурд. У квартиры должен быть предел, чтобы ее можно было использовать как квартиру. Уверен, общежития из социалистических времен коридорного типа уже отжили свое и не получат широкого развития. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается механизм, ограничивающий строительство таких «недоквартир», – заявил министр на пресс-конференции.

Напомним, по данным аналитиков в сфере недвижимости, средняя площадь квартир в новостройках России последовательно сокращается с 2015 года. Только в Москве за прошлый год площадь новых квартир уменьшилась на 7%, а доля квартир-студий в новостройках достигла 30%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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