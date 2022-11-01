Средняя площадь новых квартир сократилась в Москве за год на 7%

За год средняя площадь квартир в новостройках Москвы уменьшилась на 4,3 кв м или на 7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Метриум».

«В сентябре 2022 года средняя площадь лотов (здесь и далее – включая апартаменты соответствующего сегмента) в Москве (старой и новой) составила 55 кв. м. В сентябре 2021 года застройщики предлагали приобрести квартиру со средней площадью 59,3 кв м», – уточнили в компании.

Средняя площадь квартир, выставленных на продажу, продолжает сокращаться, но медленнее всего это процесс протекает в новой Москве. По подсчетам аналитиков, за последние 12 месяцев квартиры здесь потеряли в площади меньше одного квадратного метра, тогда как в старой Москве квартиры стали на несколько «квадратов» меньше.

В частности, в новой Москве средняя площадь квартиры в местных новостройках за год уменьшилась с 50,7 кв м до 49,9, то есть всего на 0,8 кв м или на 2%, отметили аналитики.

«Сокращение площади квартир – это давняя тенденция на московском рынке жилья. В последние годы она стала одной из причин роста интереса к новой Москве со стороны потенциальных покупателей жилья в столице, где больше шансов найти просторную квартиру за адекватный бюджет», – сказал основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

По словам генерального директора девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, в массовом сегменте новостроек старой Москвы уже больше 30% квартир – это студии, которые востребованы разными группами покупателей.

Москва, Андрей Дорофеев

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