В России значительно сократилась средняя площадь квартир

В России за последние десять лет уменьшилась площадь квартир в новостройках. При этом все чаще риэлторы заявляют о низком спросе на малогабаритное жилье. Таким образом, в стране сложилась непростая ситуация: просторные квартиры недоступны, а маленькие – не нужны.

За 10 лет средняя площадь квартир в РФ сократилась на 16,6%, до 52,3 квадратного метра, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Татьяну Полиди.

Так, в Москве в новостройках комфорт-класса квартиры стали на 25% меньше, чем три года назад. На рынке также выросло количество студий – с 2020 года их доля повысилась с 9% до 20,5%.

По прогнозам специалистов, к 2030 году обеспеченность россиян жилыми единицами увеличится на 10,7% в сравнении с 2021 годом. Задачу планируют осуществить, построив большое количество маленьких квартир. Однако игроки рынка недвижимости заявили, что подобные объекты не смогут полностью решить проблему, так как пользуются популярностью в основном среди студентов и одиноких людей.

В то же время почти 30% домохозяйств, состоящих из четырех и более человек, имеют одну или две комнаты, в аналогичных условиях живут 50% семей из трех человек, следует из подсчетов ИЭГ. Поэтому, считают в фонде, ввод малогабаритных квартир не решает жилищных проблем населения.

Москва, Зоя Осколкова

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