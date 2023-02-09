«Автомобилист» в упорной борьбе уступил СКА на домашней арене

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение на домашнем льду от петербургского СКА. Матч в КРК «Уралец» завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

Первый период прошел без голов, а в середине второй двадцатиминутки «Автомобилист» захватил преимущество и открыл счет. Шайбу забросил Ник Эберт после удачного паса партнера. Петербуржцы отыгрались уже через две минуты, реализовав большинство – отличился Марат Хайруллин. Под занавес периода хозяева вновь получили удаление, но, играя в меньшинстве, сумели организовать результативную контратаку. Патрис Кормье добил шайбу с пятака в ворота СКА после броска Алексея Макеева. При счете 2:1 в пользу «Автомобилиста» гости продолжали разыгрывать большинство, и вскоре арбитры удалили еще одного игрока екатеринбургской команды за удар клюшкой. Уральцы отбивались почти минуту в формате «3 на 5», но за секунду до сирены пропустили шайбу от Дмитрия Яшкина.

Третий период начался при равном счете, но инициатива перешла к игрокам СКА. Гости забили еще три шайбы: отметились Захар Бардаков, Роман Рукавишников и Марат Хайруллин, который забросил шайбу в пустые ворота «Автомобилиста» в концовке матча, когда екатеринбуржцы уже поменяли вратаря на шестого полевого.

Заключительный матч этой домашней серии «Автомобилист» проведет 11 февраля против минского «Динамо». Затем команда Николая Заварухина отправится на выезд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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