К выходным в Екатеринбурге станет холоднее

В Екатеринбурге на уикенд похолодает, но незначительно. По данным Уральского УГМС, сегодня в городе до -1…-3 °C, в субботу будет на два градуса холоднее, а в воскресенье – до -5…-7°. Все эти дни должно быть облачно с прояснениями, но без существенных осадков.

В целом по области ожидается аналогичная температура, но в горах и низинах будет холоднее, особенно по ночам: до -16 °C завтра ночью и до -19° в воскресенье.

Напомним, в ближайшую субботу пройдет «Лыжня России». В Екатеринбурге будет организовано 9 площадок, мы подробно писали, где можно покататься.

Екатеринбург, Марина Иванова

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