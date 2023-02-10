Новый вид мошенничества: неизвестные крадут деньги через фейковые приложения банков

Банк ВТБ сообщил о новом виде мошенничества. Неизвестные разработали приложение, логотип которого идентичен с банковским, и загрузили его в AppStore. При скачивании человек может лишиться своих сбережений.

«Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны! Чтобы сохранить свои средства в безопасности, всегда устанавливайте только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте банка, или их подлинность подтверждают операторы в кол-центре по номеру 1000», – сообщили в ВТБ.

Причем мошенники не только разработали фейковую программу и загрузили ее в магазин, но еще и обзванивают клиентов банка с предложением скачать приложение. В таком случае человек может лишиться своих денег.

Жители Екатеринбурга рассказывают, что в последние дни их буквально атакуют мошенники, которые от имени ВТБ звонят через мессенджеры.

«В воцапе по несколько раз в день поступают звонки с неизвестных номеров. На аватарке – логотип ВТБ. Я не беру трубку, понимаю, что это мошенники, но пожилые люди могут и повестись», – рассказала екатеринбурженка Ксения.

Ранее в пресс-службе банка сообщали, что действительно участились случаи звонков через мессенджеры. Если человек берет трубку, он слышит роботизированный голос, который сообщает о поступившей от клиента заявке на кредит или смену телефонного номера. Когда клиент говорит, что не делал этого, его переключают на якобы специалиста банка. Далее – схема уже известная: мошенники пытаются узнать личные данные, запрашивают коды из СМС и так далее.

Напомним, в апреле 2022 года все приложения российских банков, попавших под санкции, были удалены из магазинов AppStore и Google Play. С тех пор скачать программу можно либо на официальных сайтах банков, либо при обращении в офисы. Ранее установленные приложения советуют не удалять.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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