Приложения каких банков уже пропали из Google Play и App Store – и что делать

На сегодняшний день приложения как минимум семи российских банков пропали либо только из AppStore, либо из AppStore и Google Play. Это коснулось Сбербанка, ВТБ, «Открытия», «Промсвязьбанка» и других. Не исключают возможности удаления приложения с платформ и в «Альфа-банке». Кредитные организации советуют либо скачать приложение с собственных сайтов, либо пользоваться онлайн-услугами на мобильных версиях сайтов.

Сбербанк

Накануне стало известно, что приложение крупнейшего в России банка – Сбера пропало из AppGallery, то есть его не смогут скачать пользователи айфонов, а уже установленные приложения нельзя обновить.

«Для скачивания и обновления в App Store помимо «Сбербанк Онлайн» недоступны «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо», «Акционер Сбера», – сообщили в банке. – Если у вас уже установлены эти приложения, лучше их не удалять – ранее установленные версии работают без ограничений».

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств. Для удобства на рабочем столе телефона можно добавить ярлык, тогда заходить на сайт будет почти так же удобно, как в приложение. Но нужно понимать, что для входа в личный кабинет используется иной пароль, нежели для входа в приложение. Если вы его не помните, но у вас есть действующая карта с мобильным банком, вы можете самостоятельно пройти повторную регистрацию. Если карты нет, то необходимо посетить офис банка с паспортом, сообщили в Сбербанке.

О возможности блокировки сообщил и «Альфа-банк»: «Скажем честно: наше приложение тоже может пропасть из App Store. Поэтому лучше заранее скачайте его, а если оно уже есть – обновите до последней версии», – посоветовали в официальном телеграме банка.

Каких еще банков нет в Google Play и App Store

Под санкции попали и приложения других кредитных учреждений. Причем в некоторых случаях это коснулось магазинов и для андроидов, и для айфонов. Например, такое произошло с банками «Открытие», «Промсвязьбанк» и ВТБ. Причем у многих клиентов не работают и ранее скачанные приложения. Каждый банк подготовил инструкцию.

«Официальное приложение «Открытия» для Android доступно на сайте банка. Его можно скачать напрямую и установить на смартфон, – сообщили «Новому Дню» в банке. – К сожалению, загрузить приложение для iOS сейчас нельзя. Если оно не установлено на ваш телефон, можно воспользоваться интернет-банком. Если приложение уже установлено, оно продолжит работу. Для удобства ссылку на интернет банк «Открытие» можно вынести на экран смартфона, в виде иконки. Специалисты банка адаптировали интернет-банк для удобной работы со смартфона».

В ВТБ пользователям iOS тоже советуют использовать «ВТБ Онлайн», «а также терминалы и банкоматы сети ВТБ». Там тоже потребуется другой пароль. Пользователи Android-устройств могут скачать новую версию приложения по ссылке на сайте банка, но могут и перейти в мобильный онлайн-банк. «Все ранее установленные приложения из Play Market работают в полном объеме, никаких ограничений по их использованию нет», – заверили в банке.

Добавим, что в список банков, чьи приложения недоступны для скачивания, попали также «Россия», «Совкомбанк», «Точка банк», «Новикомбанк».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

© 2022, РИА «Новый День»