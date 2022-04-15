Приложение «Альфа-банка» исчезло из App Store

Приложение «Альфа-банка» удалили из App Store в связи с санкциями, введенными в отношении финансовой организации. Ранее из магазина приложений Apple и Google Play удалили приложения «Сбербанка», ВТБ, «Открытия» и «Промсвязьбанк» из-за наложенных на эти банки рестрикций.

В официальном телеграм-канале «Альфа-банка» пользователей предупредили о том, что, если у них установлена последняя версия приложения, она «продолжит работать быстро и надежно».

«Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится», – говорится в сообщении.

Представители банка также отметили, что можно пользоваться онлайн-услугами через интернет-банк, который «хорошо работает и на компьютере, и на телефоне».

Москва, Наталья Петрова

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