Эксперт: владельцы офисов из-за нестабильности отказываются от продажи помещений – в пользу аренды

За последний год тренды на рынке офисной недвижимости в Екатеринбурге существенно изменились: в условиях экономической неопределенности владельцы помещений предпочитают сдавать их в аренду, а не получать единовременную выплату от продажи. Об этом рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Так, по данным сервиса, спрос на аренду офисных помещений с начала года вырос на 24,9%, а объем предложения – на 17,6%. Стоимость аренды квадратного метра увеличилась на 9,2%, составив 569 рублей в месяц. «По нашим прогнозам, объем предложения о сдаче офисов в аренду будет только расти. Это связано с сокращением горизонта планирования у россиян – сегодня для людей важно обладать высоким уровнем мобильности. И владельцы помещений это понимают, поэтому многие стали отдавать предпочтение сдаче в аренду офисов, а не единоразовому получению прибыли от продажи. Тем самым у них появляется возможность обеспечить себе пассивный доход, – пояснил Олег Изотов. – Не менее важный факт – эффективность распределенных команд. Это объясняет рост спроса на аренду коммерческих помещений с точки зрения предпринимателей. Последние три года доказали, что специалисты многих профессий могут работать из любой точки мира – из дома, кафе, коворкинга или даже другой страны. Поэтому обзаводиться собственным офисом кажется бессмысленным для многих владельцев компаний».

Что касается продажи офисных площадей, спрос на них вырос в январе-феврале 2023 года на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем предложения сократился незначительно – на 2%. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 11,8% и на данный момент составляет 66964 рубля. Как ранее писал «Новый День», на рынке качественных офисных площадей в Екатеринбурге эксперты фиксируют дефицит. В бизнес-центрах категорий «А», «В+» и «В» почти все ниши заняты, несмотря на растущий ценник. Поскольку строительства новых крупных центров не планируется, небольшие фирмы будут искать себе помещения в жилых комплексах, многофункциональной застройке. А крупные компании в последние годы самостоятельно строят себе здания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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