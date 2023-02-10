В Свердловской области растет число случаев бешенства. Ветеринары призывают прививать питомцев

В Свердловской области отмечается подъем заболеваемости бешенством среди животных. С начала года зарегистрировано уже 8 случаев опасной болезни. В семи случаях от нее погибли дикие звери, в одном – бездомная собака на окраине Екатеринбурга. Сейчас карантин по бешенству действует на территории Верх-Исетского и Чкаловского районов областного центра, а также в Полевском, Белоярском округе и Байкаловском районах.

«Бешенство – это цикличное заболевание. В 2016 году мы регистрировали порядка 70 случаев, затем наступил спад. В 2021 году было 9 случаев, в 2022 году – уже 28. Скорее всего, будет расти число случаев в 2023 году, потому что пошел пик заболеваемости. Бешенство может передаваться человеку при контакте с зараженным животным – при укусе или ослюнении. Вирус попадает в кровь, затем в нервные окончания и постепенно продвигается к головному мозгу. Чем ближе укус к голове, тем быстрее развивается бешенство. Если человека укусило подозрительное животное, нужно срочно обратиться в травмпункт. На сегодняшний день в Свердловской области достаточно иммуноглобулина и антирабических вакцин», – сообщил на пресс-конференции директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин

Специалист указал клинические признаки зараженного бешенством животного: резкая смена поведения, агрессия, гидрофобия (водобоязнь), обильное слюноотделение, повышенная температура тела.

Директор департамента по охране животного мира Свердловской области Александр Кузнецов добавил, что самыми опасными переносчиками бешенства для человека являются дикие лисицы, енотовидные собаки, грызуны, домашние собаки и кошки.

«Мы видим, что в последнее время участились выходы диких животных к людям. В Екатеринбурге не раз замечали лисиц. С чем это связано, пока трудно сказать. Люди производят много пищевых отходов, возможно, запах привлекает диких зверей. Молодые особи на первом году жизни не испытывают страха перед человеком и могут из-за любопытства или желания полакомиться, выйти к людям. Если жители увидели дикое животное на улице, не нужно приближаться к нему, пытаться погладить или покормить, сделать селфи. Зверь может испугаться и укусить, возникнет опасность заражения. Нужно позвонить по телефону 112 в единую диспетчерскую службу, там передадут к нам в департамент информацию о выходе диких животных», – рассказал Кузнецов.

По словам Евгения Трушкина, в Свердловской области специалисты ежегодно раскладывали в лесах 600 тысяч доз вакцин от бешенства. Но в прошлом году в департамент поступило только 414 тысяч доз. В этом году ветеринары сделали заявку на 600 тысяч, а учитывая рост заболеваемости бешенством, попросили федеральные власти дополнительно выделить еще 300 тысяч доз вакцины.

Также Трушкин подчеркнул, что прививки от бешенства нужно ставить домашним питомцам – даже тем, кто никогда выходит на улицу. «Живя в доме, кот может иметь контакт с зараженной крысой или мышью. Был нашумевший случай, когда женщину во сне укусила крыса, и, как выяснилось при исследовании, грызун болел бешенством. В эпизоотических очагах ветеринарные врачи обходят многоквартирные дома и частный сектор, предлагая привить домашних животных. Заставить поставить прививку мы не можем. Это социальная ответственность владельцев, они должны понимать, что их животное может быть переносчиком опасного неизлечимого заболевания», – сообщил директор областного департамента ветеринарии. Он также добавил, что на территории Екатеринбурга карантин по бешенству скоро будет снят.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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