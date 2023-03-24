В Полевском выявили третий случай бешенства диких животных

В коллективном саду «Светлый-2» в Полевском городском округе объявлен карантин по бешенству.

Как сообщает местная администрация, на одном из садовых участков жители обнаружили труп лисицы рядом со своим автомобилем. На участке живет собака, но она содержится в доме, поэтому контакта с диким животным не было. Кроме того, хозяева еще в октябре 2022 года вакцинировали своего питомца.

Исследование трупа лисы подтвердило наличие вируса бешенства. В ТСН объявлен карантин до 16 мая. На территории «Светлый-2» запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных. Ветеринары также провели вакцинацию четырех домашних кошек и одной собаки, которые живут вместе с людьми в границах карантинной зоны.

Напомним, это уже третий случай бешенства диких животных в границах Полевского с начала года. Ранее трупы зараженных зверей находили также в Белоярском округе, Байкаловском районе и в Екатеринбурге.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин отмечал, что количество случаев бешенства среди животных будет расти из-за цикличности заболевания. Самыми опасными переносчиками вируса являются дикие лисицы, енотовидные собаки, грызуны, домашние собаки и кошки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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